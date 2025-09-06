تیم نفت تهران در روز نخست از دومین مرحله رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور در صدر جدول قرار گرفت.

صدرنشینی نفت تهران در مرحله دوم دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، روز نخست از دومین مرحله بیست و نهمین دوره رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور آقایان با حضور ۲۴۹ ورزشکار از تیم‌های نفت تهران، مس کرمان، مقاومت شهرداری تبریز، نیروی زمینی ارتش، ستارگان البرز، آکادمی کاکتوس خراسان، آکادمی پایتخت، دنا کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و آکادمی گلستان عصر امروز ۱۵ شهریور در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران پیگیری شد که در پایان این رقابت‌ها، باشگاه نفت تهران با پیشی گرفتن از سایر تیم‌ها در صدر جدول قرار گرفت.

در جریان رقابت‌های امروز و در ماده پرتاب نیزه، علی فتحی گنجی از تیم نفت تهران با پرتابی به طول ۷۷.۶۰ متر موفق شد رکورد ملی این ماده را که پیش از این در اختیار صادق خادمی (۷۷.۴۷ متر – ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ - تهران) بود، ارتقا دهد.

نتایج برترین‌های روز نخست به شرح زیر است:

۱۱۰ متر بامانع:

۱- مهدی پیرجهان – نفت تهران – ۱۴.۲۹ ثانیه

۲- علی کرمی – آلامتو ایلام – ۱۴.۴۷ ثانیه

۳- امیرمهدی رضوانی – آکادمی کاکتوس خراسان – ۱۵.۲۲ ثانیه

۱۰۰ متر:

۱- بنیامین یوسفی – نفت تهران – ۱۰.۴۲ ثانیه

۲- سینا نجفی – دنا کهگیلویه و بویر احمد – ۱۰.۶۰ ثانیه

۳- امیررضا معین پور – نفت تهران – ۱۰.۷۷ ثانیه

۴۰۰ متر:

۱- میرمحمد طالعی – نفت تهران – ۴۶.۹۴ ثانیه

۲- علیرضا جمشاهی – آلامتو ایلام – ۴۷.۰۲ ثانیه

۳- هادی شاهمارزاده – مقاومت شهرداری تبریز – ۴۷.۸۸ ثانیه

پرتاب نیزه:

۱- علی فتحی گنجی – نفت تهران – ۷۷.۶۰ متر

۲- مصطفی نیکخواه – دنا کهگیلویه و بویر احمد – ۶۸.۶۶ متر

۳- یونس یوسف وند – مس کرمان – ۶۷.۲۹ متر

پرتاب وزنه:

۱- حسن عجمی – آلامتو ایلام – ۱۸.۴۱ متر

۲- عرفان میرزائیان – آکادمی کاکتوس خراسان – ۱۷.۸۵ متر

۳- محمد امین طوفانی – آکادمی کاکتوس خراسان – ۱۵.۸۵ متر

پرش ارتفاع:

۱- پارسا شادنیا – نفت تهران – ۲.۰۰ متر

۲- مهدی خدادادی – آکادمی کاکتوس خراسان – ۱.۹۵ متر

۳- امیررضا قنبرزاده – ۱.۹۵ متر

پرش سه گام:

۱- مجتبی زاهدی – نفت تهران – ۱۵.۳۵ متر

۲- علی سیدی – آکادمی کاکتوس – ۱۵.۱۹ متر

۳- فرید قرنجیک – مقاومت شهرداری تبریز – ۱۴.۶۰ متر

۵۰۰۰ متر:

۱- سمیر اقبالی – نیروی زمینی ارتش – ۱۴:۵۳.۱۴ دقیقه

۲- میلاد رحیمی – آلامتو ایلام – ۱۵:۰۱.۰۷ دقیقه

۳- یوسف آذریان – نفت تهران – ۱۵:۴۹.۶۴ دقیقه

۴ در ۱۰۰ متر امدادی:

۱- نفت تهران (امیررضا معین پور، میرمحمد طالعی، میلاد ناصح جهانی، بنیامین یوسفی) – ۴۰.۳۴ ثانیه

۲- نیروی زمینی ارتش (شاهین نظری، دانیال بهادری، علی لطفی، حسین نصیری) – ۴۳.۴۴ ثانیه

۳- ستارگان البرز (امیر جعفری، علیرضا هاشمی، آرش سوری، شایان حاتمی) – ۴۴.۰۹ ثانیه