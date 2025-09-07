پخش زنده
دبیر پیشین جایزه ادبی شهید اندرزگو گفت: تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه این جایزه، در طول کمتر از یک دهه، چهارده برابر شده است.
آقای محسن پرویز در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: این جایزه ادبی بر نگارش و انتشار کتابهایی با موضوع انقلاب اسلامی موثر بوده است.
وی گفت: برای مقابله با تطهیر رژیم پهلوی باید به ابزار مسلط بود و این جشنواره، یک ابزار مفید برای این مقابله است.
دبیر پیشین جایزه ادبی شهید اندرزگو افزود: یک نگاه واقع بینانه از رشد فناوری و بسیاری دیگر از مسائل و پیشرفتهای اجتماعی خبر میدهد که نسل جدید به دلیل فاصله زمانی با قبل از انقلاب از آن بی خبر است.
آقای پرویز گفت: ما در این شرایط به این نتیجه رسیدیم در جشنوارهای همنام با شهید اندرزگو که از نمادهای مبارزه با رژیم پهلوی بود آثار مرتبط با انقلاب اسلامی را گردآوری کنیم.
وی افزود: رشد آثار مرتبط با انقلاب اسلامی از دستاوردهای این جایزه ادبی است.
نامزدهای جایزه ادبی شهید اندرزگو هفته گذشته در گروههای داستانی و غیرداستانی معرفی شدند.
نتایج این جایزه در روز ۱۷ شهریور در حوزه هنری اعلام میشود.