هزاران نفر از حامیان فلسطین در شهرهای بزرگ اروپا برای توقف حملات مداوم اسرائیل به نوار غزه به خیابانها آمدند و این حملات را «نسلکشی» دانستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پاریس، معترضان با در دست داشتن پرچمهای فلسطین در میدان مشهور «پلاس دو لا رپوبلیک» گرد هم آمدند و شعارهایی، چون «غزه، پاریس با توست» و «زنده باد مقاومت فلسطین» سر دادند.
معترضان از دولت فرانسه خواستند تا تحریمهایی علیه تلآویو اعمال کند و از مردم این کشور خواستند شرکتهای بینالمللی حامی اسرائیل را تحریم کنند.
خانوادهها همراه با فرزندانشان در این راهپیمایی شرکت کردند. یکی از فعالان دو کبوتر سفید را به نشانه صلح آزاد کرد و برخی دیگر کیسههای نمادین آرد حمل میکردند تا به قحطی در غزه اشاره کنند.
«گابریل کاتالا» نماینده حزب «فرانسه تسلیمناپذیر» (LFI) که در ماه ژوئیه در کشتی امداد بشردوستانه «حنظله» حضور داشت و توسط اسرائیل توقیف شد، نیز در این تجمع حضور یافت.
در استکهلم، صدها نفر در میدان «اودنپلن» در تظاهراتی که توسط گروههای جامعه مدنی سازماندهی شده بود، گرد آمدند. معترضان پلاکاردهایی با نوشتههایی، چون «قحطی در غزه را متوقف کنید»، «کودکان کشته میشوند» و «مدارس و بیمارستانها بمباران میشوند» در دست داشتند.
آنها به سوی وزارت خارجه سوئد راهپیمایی کردند و از دولت این کشور خواستند سکوت خود را بشکند و علیه حملات نظامی و برنامههای اشغال اسرائیل در غزه اقدام کند.
«فردریک یوهانسون» یک فعال حقوق بشر سیاستهای بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل را محکوم کرد و گفت هدف او نه تنها نابودی حماس بلکه آوارگی اجباری مردم غزه و اشغال کامل این منطقه است.
یوهانسون تأکید کرد: «مجازات جمعی یک ملت، جنایت جنگی است» و افزود که اقدامات غیرقانونی اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز نشده، بلکه دهههاست که ادامه دارد.
در همین حال، پلیس متروپولیتن انگلیس روز شنبه چندین نفر از معترضان طرفدار فلسطین را که در میدان پارلمان تجمع کرده بودند، بازداشت کرد؛ تجمعی که در اعتراض به ممنوعیت گروه موسوم به «اقدام برای فلسطین» برگزار شد و بار دیگر بحثها درباره محدودیت آزادی اعتراض در این کشور را دامن زد.
پلیس لندن اعلام کرد تعداد افراد بازداشت شده اکنون به بیش از ۴۲۵ نفر رسیده است.
این تظاهرات در حالی برگزار شد که نسلکشی در غزه نزدیک به دو سال است که ادامه دارد. طبق اعلام مقامات بهداشت غزه، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۶۴ هزار فلسطینی در اثر حملات نظامی اسرائیل شهید شدهاند و این منطقه در شرایط قحطی قرار دارد.
در نوامبر گذشته، دادگاه کیفری بینالمللی حکم بازداشت نتانیاهو و «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق را به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کرد. همچنین اسرائیل با اتهام نسل کشی در غزه در دادگاه بینالمللی دادگستری مواجه است.