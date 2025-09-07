جنبش فلسطینی مقاومت اسلامی (حماس) بار دیگر بر پایبندی و التزام خود به موافقتی که به همراه دیگر گروه‌های فلسطینی در تاریخ ۱۸ اوت گذشته با طرح میانجیگران برای آتش‌بس اعلام کرده بود، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حماس در بیانیه‌ای بر آمادگی و استقبال خود از هرگونه ایده یا پیشنهادی که منجر به آتش‌بس دائمی، عقب‌نشینی کامل نیرو‌های اشغالگر از نوار غزه، ورود بی‌قید و شرط کمک‌های انسانی و تبادل واقعی اسرا از طریق مذاکرات جدی با میانجیگران شود، تاکید کرد.

خانواده‌های اسرای صهیونیست، نتانیاهو را به پایان دادن به جنگ غزه فراخواندند

در همین حال، خانواده‌های اسرای صهیونیست در غزه، شنبه شب با صدور بیانیه‌ای، از «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم اشغالگر اسرائیل خواستند تا با پذیرش پیشنهاد آتش‌بس و مذاکره فوری، به جنگ علیه غزه پایان دهد و اسرای دربند را بازگرداند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، خانواده‌های اسیران صهیونیست، مصرانه از نتانیاهو خواستند تا بلافاصله تیمی را برای مذاکره در راستای پایان دادن به جنگ و بازگرداندن اسرا به غزه اعزام کند.

در این بیانیه، به پاسخ مثبت حماس به طرح میانجی‌ها اشاره شده و ازعدم واکنش و پاسخی درخور از سوی دولت نتانیاهو به این پیشنهاد انتقاد شده است.

خانواده‌های اسیران صهیونیست در غزه تاکید کردند که بقای نتانیاهو در قدرت نباید بر اهمیت حیاتی بازگرداندن اسیران و جلوگیری از مرگ و میر بیشتر اولویت یابد.

در پایان، این خانواده‌ها از کابینه رژیم صهیونیستی خواستند تا توافقی را که حماس با آن موافقت کرده است، بپذیرد و بلافاصله وارد مذاکرات شود.

به نوشته مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که مذاکرات غیرمستقیم میان اسرائیل و حماس با میانجی‌گری قطر و مصر برای دستیابی به آتش‌بس و تبادل اسرا ادامه دارد. خانواده‌های اسرا با افزایش فشار بر دولت نتانیاهو، خواستار رسیدن به توافقی هستند که به این وضعیت انسانی پایان دهد.