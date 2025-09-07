به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: در پنج ماه نخست امسال پنج هزار و ۷۳۱ ولادت در استان به ثبت رسیده که از این تعداد ۹۱ مورد چندقلوزایی بوده است.

مرتضی امیرآبادی‌زاده افزود: از مجموع چندقلوزایی‌های ثبت شده، ۸۹ مورد دوقلوزایی و ۲ مورد سه‌قلوزایی بوده است.

وی گفت: شهرستان‌های بیرجند و قاینات بیشترین درصد ثبت چندقلوزایی در این مدت را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی افزود: در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۲۰۳ مورد چندقلوزایی در استان به ثبت رسیده است.

امیرآبادی‌زاده گفت: نرخ خام حاصل از ثبت موالید در استان ۱۷.۳ در هزار ثبت شده که این رقم بالاتر از میانگین کشوری با رقم ۱۱.۶ در هزار است.

وی جمعیت استان در سال جاری را ۸۵۳ هزار نفر عنوان کرد و افزود: از این تعداد ۴۳۶ هزار نفر مرد و ۴۱۷ هزار نفر زن هستند.