امیرعلی نصرالله‌پور، نوجوان ۱۳ ساله آملی، پس از مرگ مغزی ناشی از سقوط، با رضایت خانواده‌اش، اعضای بدن خود را به بیماران نیازمند اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در اقدامی انسان‌دوستانه، خانواده نوجوان آملی امیرعلی نصرالله‌پور، پس از اعلام مرگ مغزی فرزندشان، تصمیم به اهدای اعضای بدن او گرفتند. این نوجوان ۱۳ ساله در هفتم شهریورماه، بر اثر سقوط از ارتفاع در منزل مسکونی در تهران دچار آسیب شدید شد و پس از انتقال به بیمارستان، پزشکان مرگ مغزی او را تأیید کردند.

اکرم یداللهی، مادر امیرعلی، با بیان جزئیات حادثه گفت: امیرعلی بعد از برگشت از خانه پدربزرگش وارد منزل نشد. وقتی نگران شدم و به سر کوچه رفتم، دیدم افتاده. با کمک همسایه‌ها او را به بیمارستان رساندیم. پس از اعلام مرگ مغزی، من و همسرم تصمیم گرفتیم اعضای بدنش را اهدا کنیم تا قلبش در بدن دیگران بتپد.

یوسف یداللهی، دایی امیرعلی، نیز با اشاره به شخصیت دوست‌داشتنی و مهربان این نوجوان گفت: امیرعلی دانش‌آموز پایه دوم راهنمایی بود و به روستای مادری‌اش رشکلا عشق می‌ورزید. بیش از ۱۰ عضو بدن او شامل قلب، قرنیه چشم، اثنی‌عشر، کلیه‌ها، ریه‌ها، کبد و دیگر اعضا به بیماران نیازمند اهدا شد.

وی هدف از این اقدام را فرهنگ‌سازی در میان خانواده‌هایی دانست که عزیزان خود را بر اثر حوادث از دست می‌دهند و ابراز امیدواری کرد که این فرهنگ خداپسندانه در جامعه ماندگار شود.

پیکر مرحوم امیرعلی نصرالله‌پور در حسینیه سیدالشهدا روستای رشکلا از بخش دابودشت شهرستان آمل با حضور خانواده، اهالی و دوستانش به خاک سپرده شد.