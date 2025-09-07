پخش زنده
شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح یکشنبه ۱۶ شهریور در وضعیت قابل قبول قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ۶ صبح روز یکشنبه شانزدهم شهریور با میانگین ۷۵ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابانهای ۲۵ آبان و فیض با عدد ۶۹، خیابان فرشادی ۸۱، پارک زمزم ۵۹، بزرگراه خرازی و خیابان رهنان ۷۷، دانشگاه صنعتی ۷۱، خیابان رودکی ۷۰، خیابان زینبیه و سپاهانشهر ۶۷، بولوار کاوه ۹۸، کردآباد ۷۸، خیابان میرزا طاهر ۶۰ و هزار جریب ۶۲ AQI وضعیت قابل قبول و در ایستگاه ولدان ۱۱۸ AQI وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
همچنین شاخص کیفی هوای قهجاورستان با ۱۱۹ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازهگیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.