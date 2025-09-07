پخش زنده
رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ناکارآمدی سیاستهای فعلی در کنترل تورم و تأمین نیازهای ضروری، گفت: راهکار تأمین امنیت غذایی اقشار کمدرآمد، طرح کالابرگ الکترونیک با ثابت نگاه داشتن قیمت کالا برای مصرفکننده در طول سال است که دولت باید هرچه زودتر مقدمات اجرای آن را فراهم کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قیام ۱۷ شهریور، کشتار جمعی از مردم به دست ماموران ستمشاهی پهلوی، گفت: به روح بلند تمامی شهدای انقلاب شکوهمند اسلامی سلام و درود میفرستم.
افزایش بیرویه قیمت مرغ در ماههای اخیر نشاندهنده ناکارآمدی سیاستهای فعلی در تأمین نیازهای ضروری است
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه امروز شاهد افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی هستیم که فشار سنگینی بر معیشت خانوارهای ایرانی وارد کرده است، اظهار داشت: به ویژه قیمت مرغ که به عنوان یکی از اقلام اصلی سبد غذایی مردم در ماههای اخیر به طور بیرویه بالا رفته، نشاندهنده ناکارآمدی سیاستهای فعلی در کنترل تورم و تأمین نیازهای ضروری است.
ضرورت اجرای طرح کالابرگ الکترونیک با ثابت نگاه داشتن قیمت کالا برای مصرفکننده در طول سال
وی همچنین با انتقاد از اینکه این افزایش نه تنها سفره مردم را کوچکتر کرده، بلکه امنیت غذایی اقشار کمدرآمد را به خطر انداخته است، تأکید کرد: نیازمند اقدام فوری برای مهار آن هستیم؛ حل این معضل، راه حل روی زمین دارد و مورد تأکید رئیس جمهور محترم نیز هست و آن هم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به شیوهای است که قیمت کالا برای مصرف کننده در طول سال ثابت میماند.
دکتر قالیباف اضافه کرد: این شیوه برای تأمین حداقل کالری مورد نیاز روزانه هر فرد تمرکز دارد و با اختصاص مقدار دقیق کالاهای اساسی مانند مرغ، گوشت، لبنیات با قیمت ثابت و تضمینی، از کمارزش شدن حمایتها در برابر تورم جلوگیری میکند.
دولت طرح کالابرگ الکترونیک را با هدف ایجاد آرامش معیشتی اجرا کند
رئیس قوه مقننه در پایان با اشاره به اینکه اجرای فعلی و گذشته که تنها بر پایه اعتبار ریالی ثابت استوار است، باافزایش قیمتها کارایی خود را از دست میدهد و نمیتواند نیاز واقعی مردم را برطرف کند، خاطرنشان ساخت: از دولت محترم میخواهیم، پیرو تأکیدات رئیس جمهور محترم هر چه زودتر مقدمات اجرای این طرح را که باعث آرامش معیشتی برای مردم میشود، فراهم کند.