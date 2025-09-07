به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بنابراعلام پایگاه خبری شرکت توزیع شهرستان اصفهان، به همت و تلاش مشترک همکاران حراست، واحد لوازم اندازه‌گیری و با همراهی عوامل انتظامی، سه دستگاه ماینر فعال و در حال کار در محدوده برق منطقه ۸ کشف و جمع‌آوری شد.

این دستگاه‌ها که با استفاده از یک انشعاب تجاری مستقیم و غیرمجاز به شبکه برق متصل بودند، بلافاصله شناسایی و جمع‌آوری شد. همچنین انشعاب غیرمجاز مورد نظر قطع و پرونده تخلف برای پیگیری قانونی تشکیل شد.

استفاده غیرقانونی از برق علاوه بر وارد آوردن خسارات مالی به شبکه‌های توزیع برق، موجب اختلال در تأمین پایدار انرژی برای مشترکان می‌شود. بر همین اساس، برخورد قاطع و قانونی با مصرف‌کنندگان غیرمجاز در دستور کار شرکت توزیع برق اصفهان قرار دارد.