پخش زنده
امروز: -
مستند «جمعه سیاه»، برنامه «فوق العاده»، مجموعه «دستچین» و مسابقه «سرنخ»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «جمعه سیاه»، امروز ساعت ۱۹ از شبکه مستند پخش میشود. این مستند روایتی از حوادث صبح ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۷ است.
«فوق العاده» روزهای زوج ساعت ۲۰:۱۵ از شبکه آموزش پخش میشود. در این برنامه به مسائل اجتماعی و خانوادگی در قالب طنز پرداخته میشود.
شبکه دو پخش «دستچین»، را ۱۸ شهریور ساعت ۲۱:۱۵ آغاز میکند. این مجموعه طنز داستان جوانی است که در آستانه ازدواج با مجموعهای از اتفاقات عجیب و پیشبینینشده مواجه میشود.
شبکه نسیم به زودی پخش فصل جدید «سرنخ» را آغاز میکند. کشف موضوعات معمایی و حل مسئلههای پلیسی موضوع این مسابقه است.