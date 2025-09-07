پخش زنده
امروز: -
رئیس فرهنگستان علوم گفت: انتخاب سه پژوهشگر برجسته جوان در ششمین دوره جایزه مصطفی (ص)، نمادی از شتاب علمی و جایگاه رو به رشد ایران و جهان اسلام در عرصه علم و فناوری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،دکتر محمدرضا مخبر دزفولی، رئیس فرهنگستان علوم گفت: انتخاب سه دانشمند جوان جهان اسلام در ششمین دوره جایزه مصطفی (ص)، نشاندهنده حرکت پرشتاب و بیتوقف ایران و جهان اسلام در مسیر پیشرفت علمی است.
مخبر دزفولی افزود: در این دوره برای نخستین بار بخش ویژه «دانشمندان جوان» به جایزه مصطفی افزوده شد؛ اقدامی که از نگاه دستاندرکاران، نه فقط یک تجلیل ساده، بلکه نشانهای از عزم جهان اسلام برای کشف استعدادهای نو و ادامه شتاب علمی در مسیر جهانی است.
وی تصریح کرد: جهان اسلام گنجینهای بزرگ از نخبگان و دانشمندان جوان دارد. این سرمایهها باید کشف، هدایت و پشتیبانی شوند. در این دوره سه دانشمند جوان از ایران، ترکیه و مالزی تقدیر شدند.
به گفته دکتر مخبر دزفولی، در داخل کشور نیز دهها نمونه مشابه وجود دارد.
رئیس فرهنگستان علوم با اشاره به مسیر علمی ایران پس از انقلاب گفت: «جریان دانشی کشور امروز به یک درخت تناور تبدیل شده که متوقفشدنی نیست.
وی افزود: کشور رو به جلو است و دانشمندان ما درک تاریخی درستی دارند؛ آنان میدانند که هم میتوانند برای ایران مؤثر باشند و هم برای آینده بشریت.
محمدرضا مخبر دزفولی گفت: جایزه مصطفی (ص) به دنبال تشکیل شبکهای قدرتمند از دانشمندان جوان کشورهای اسلامی است. این شبکه، علیرغم همه دشمنیها علیه ایران و جهان اسلام، مسیر رو به رشد خود را ادامه میدهد و با حمایت متقابل و ثابتقدم بودن کشورهای اسلامی، موفقیتهای علمی روزبهروز بیشتر خواهد شد.
مخبر دزفولی, همچنین از تشکیل شاخه جوان فرهنگستان علوم، با بیش از ۱۰۰ نخبه خبر داد و افزود: شاخه جوانان فرهنگستان علوم بهتدریج گسترش خواهد یافت.