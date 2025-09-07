پخش زنده
نیروهای مبارزه با مواد مخدر ونزوئلا ۴۰۲ فروند هواپیمای کوچک حامل مواد مخدر را شناسایی، توقیف و یا منهدم کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، آمار و اطلاعات ارائه شده توسط دولت و نیروهای امنیتی ونزوئلا و نیز تایید مراکز بین المللی مانند سازمان ملل حاکی از جدی و قاطعانه بودن دولت ونزوئلا با قاچاق مواد مخدر میباشد.
ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع ونزوئلا تأیید کرد که ونزوئلا از ماههای گذشته تاکنون ۴۰۲ هواپیمای مرتبط با قاچاق مواد مخدر را در عملیاتهای انجام شده توسط نیروهای مسلح خنثی کرده و این ارقام نشاندهنده اثربخشی استراتژی ملی علیه جرایم سازمانیافته فراملی به ویژه در مناطق مرزی استراتژیک میباشد.
به گفته وزیر دفاع ونزوئلا جدیدترین عملیات در ایالت آمازوناس انجام شده جایی که نیروهای نظامی چند هواپیمای حامل کوکائین را شناسایی و توقیف کردند، یک اردوگاه لجستیکی قاچاقچیان را منهدم کرده و مواد مخدر متعلق به گروههای جنایتکار را ضبط کردند.
پادرینو لوپز اعلام کرد هیچ چیزی از جمله تهمتهای بی ربط مقامهای امریکا ما را در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر متوقف نمیکند و ونزوئلا مسیری برای قاچاق مواد مخدر نبوده و نخواهد بود.
در همین زمینه دادستان کل ونزوئلا نیز اعلام کرد، بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵، ۱۳۱،۸۹۳ نفر به دلیل جرایم مربوط به قاچاق و نگهداری مواد مخدر تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند. از کل تعداد پروندههای تحت پیگرد قانونی، ۶۱۶۹۰ مورد اتهام، ۴۹۹۴۷ مورد کیفرخواست و ۲۰۲۵۶ مورد محکومیت گزارش شده است.
همچنین نیروهای مبارزه با مواد مخدر ونزوئلا در این مدت بیش از ۳۶۵۰۰۰ کیلوگرم مواد مخدر که از نوع کوکایین، ماری جوانا و هروئین بوده را کشف و ضبط کردهاند.
به گفته مقامهای مربوطه این ارقام قابل تأیید، نشاندهنده یک استراتژی هماهنگ بین ارتش، پلیس و نهادهای امنیتی و وزارت امور عمومی و اطلاعات مردمی در راه مبارزه جدی با تولید و ترانزیت مواد مخدر در ونزوئلا است. این نتایج در تضاد با روایتهایی است که میکوشند این کشور آمریکای جنوبی را به عنوان یک کشور مواد مخدرِ فرضی، مجرم جلوه دهند، در حالی که گزارشهای رسمی سازمان ملل تأیید میکنند که این کشور سرزمینی عاری از محصولات غیرقانونی است.