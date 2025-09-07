به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر تحقیق و توسعه شرکتی دانش‌بنیان در گلپایگان گفت: این طرح با هدف تأمین نیاز راهبردی کشور و جلوگیری از واردات آغاز شده و تحولی عظیم در صنایع شیرخشک نوزاد و مکمل‌های ورزشی ایجاد کرده است.

محمدرضا شهابی این شرکت را بعنوان یکی از تولید کنندگان اصلی پنیردر ایران معرفی کرد و افزود: حدود ۸۵ درصد از محصولات این شرکت به پنیر‌های آب‌نمکی اختصاص دارد. در فرآیند تولید این پنیرها، آب پنیر شیرین به دست می‌آید که در گذشته به دلیل نبود فناوری فرآوری، به یک چالش برای صنعت لبنیات تبدیل شده بود. اما با اثبات ارزش غذایی و پروتئینی بالای آب پنیر، در دهه‌های اخیر، فرآوری و جداسازی پروتئین وی (Whey Protein) آغاز شد.

وی در تشریح مراحل پیشرفت این طرح، افزود: در این شرکت دانش بنیان، تولیدات آزمایشی محصول از سال ۱۴۰۰ آغاز شد و در سال ۱۴۰۱، موفق به تولید اولیه WPC با خلوص ۳۵ درصد شدیم. با همکاری شرکت‌های تولیدکننده شیرخشک نوزاد، محصولاتمان را به هلند و دانمارک صادر کرده و تأییدیه‌های بین‌المللی را کسب کردیم.

اعتبار مالیاتی نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد طرح‌های تحقیق و توسعه داشته و مسیر تولید محصولات دانش‌بنیان را هموار کرده است.

مدیر تحقیق و توسعه شرکتی دانش‌بنیان در گلپایگان گفت: در سال ۱۴۰۲، مجوز دانش‌بنیان برای این محصول دریافت شد و در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، با افزایش خلوص محصول از ۳۵ درصد به ۶۰ و سپس ۸۰ درصد، محصول با خلوص ۸۰ تا ۹۰ درصد به تولید انبوه رسید.

محمدرضا شهابی با اشاره به برنامه‌های آینده، تاکیدکرد: در حال حاضر، تحقیقات برای تولید WPI، که پروتئین وی خالص با حدود ۹۵ درصد خلوص است، با جدیت در جریان است.

وی، کاربرد‌های گسترده این پودر در صنایع شیرخشک نوزاد، مکمل‌های ورزشی و حتی حوزه دارویی را از دلایل اصلی اجرای این طرح برشمرد و تاکید کرد: این شرکت دانش بنیان به عنوان یکی از منابع اصلی تولید آب پنیر شیرین در کشور، ظرفیت بالایی برای توسعه این محصول دارد. اهداف اصلی این طرح شامل تأمین نیاز کشور و جلوگیری از واردات محصول، کاهش قیمت تمام‌شده و ارائه محصولی اقتصادی و باکیفیت، تولید کالای سلامت‌محور و بومی‌سازی دانش فنی با استاندارد‌های جهانی، و همچنین ایجاد ارزش افزوده برای هلدینگ صنایع شیر ایران و صندوق بازنشستگی کشوری است.

مدیر تحقیق و توسعه شرکت تولید لبنیات در گلپایگان، برنامه اعتبار مالیاتی را موتور محرک واحد تحقیق و توسعه دانست و گفت: «اعتبار مالیاتی» به شکوفایی ایده‌های نو کمک شایانی می‌کند و پشتوانه مالی لازم برای جسارت در پروژه‌های جدید را فراهم می‌آورد.

وی همچنین به چالش‌هایی نظیر استانداردسازی محصول اشاره کرد و با اشاره به تجاری‌سازی اولیه محصول با خلوص پایین‌تر، اظهار داشت: محصول ما توانسته استاندارد‌های لازم را کسب کرده و اعتماد مصرف‌کنندگان را جلب کند. تولید داخلی موجب کاهش واردات و جلوگیری از خروج ارز شده است.

شهابی افزود: استقبال بازار به حدی بوده که تولید فعلی ما پاسخگوی نیاز بازار نیست و نیازمند توسعه زیرساخت‌ها هستیم. هدف ما این است که با توسعه زیرساخت‌ها و انتقال دانش فنی، نیاز کشور به این محصول را در آینده نزدیک به طور کامل در داخل مرتفع سازیم.