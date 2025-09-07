نمایندگان با اصلاح طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (یک‌شنبه، ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی با اصلاحات این طرح جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

ماده (۱) به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) و (۴) به این ماده الحاق می‌گردد:

ماده ۱- هرگونه اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها برخلاف امنیت کشور مستوجب مصادره کلیه اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و مجازات اعدام خواهد بود. همچنین هرگونه فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای رژیم‌ها، دولت‌ها و گروه‌های مذکور یا هریک از عوامل وابسته به آنها مستوجب مصادره کلیه اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و مجازات اعدام خواهد بود.

تبصره ۳- مراد از «اقدام عملیاتی» موضوع این ماده اقداماتی است که نوعاً بتواند امنیت کشور را به خطر اندازد از جمله اقداماتی با قابلیت کشتار، تخریب اماکن یا اموال عمومی یا خصوصی، ایجاد رعب و وحشت عمومی، اخلال در شبکه‌های ارتباطی، سامانه‌های اطلاعاتی یا زیرساخت‌های کشور

تبصره ۴- مراد از «فعالیت اطلاعاتی» موضوع این ماده هرگونه جمع آوری اطلاعاتی است که نوعاً بتواند امنیت کشور را به خطر اندازد.

همچنین در ماده (۲) عبارت «مستوجب مجازات اعدام و مصادره کلیه اموال است» به عبارت «مرتکب به مصادره کلیه اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و مجازات اعدام محکوم می‌شود» اصلاح می‌شود.

لازم به ذکر است ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- در صدر ماده عبارت «مستوجب مجازات اعدام و مصادره کلیه اموال می‌باشد» به عبارت «مرتکب به مصادره کلیه اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و مجازات اعدام محکوم می‌شود» اصلاح می‌شود.

۲- در تبصره (۱) بعد از عبارت «چنانچه مرتکب به دلیل خارج از اراده موفق به اقدام نشود» عبارت «در صورتی که جزء نیرو‌های دشمن باشد به مجازات صدر این ماده و در غیر این صورت» اضافه می‌شود.

همچنین در تبصره ماده (۴) بعد از عبارت «تعیین و» عبارت «اعلام عمومی نماید و» اضافه می‌شود.

در ادامه در ماده (۵) عبارت «مرتکب نیروی دشمن به حساب‌اید مستوجب اعدام و در غیر این صورت چنانچه افساد فی‌الارض یا محاربه یا مشمول مجازات شدیدتری نباشد، مستوجب حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود.» جایگزین عبارت «افساد فی‌الارض یا محاربه نباشد، مستوجب حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود.» می‌شود.

همچنین ماده (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- در بند (۱) عبارت‌های «پنج روز» به عبارت «ده روز» اصلاح می‌شوند.

۲- در بند (۳) عبارت «این قرار غیرقابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هرگونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی‌کننده صورت می‌پذیرد.» حذف می‌شود.

۳- بند (۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«۴- حکم این ماده مانع از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌باشد.»