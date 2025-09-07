پخش زنده
شامگاه ۱۶ شهریور، ماهگرفتگی کامل آسمان را قرمز میکند و میلیاردها نفر در سراسر جهان میتوانند این نمایش زیبا و نادر کیهانی را تماشا کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شامگاه امروز ۱۶ شهریور آسمان میزبان ماه گرفتگی کامل است که ۵.۸ میلیارد نفر از ساکنان زمین میتوانند نظارهگر آن باشند.
بر اساس این گزارش، آغاز گرفت جزئی این رخداد ساعت ۱۹:۵۶ دقیقه و پایان گرفت جزئی مرحله دوم در ساعت ۲۳:۲۶ دقیقه است.
این رویداد نجومی در بخشهای گستردهای از جهان، از جمله ایران، قابل مشاهده است.
به گفته کارشناسان، میلیونها نفر فرصت دارند تا این لحظه نادر و جذاب کیهانی را تماشا کنند.
ماه گرفتگی کامل، زمانی اتفاق میافتد که زمین بین خورشید و ماه قرار میگیرد و سایه زمین به طور کامل روی ماه میافتد، که باعث تغییر رنگ ماه به قرمز میشود. این پدیده یکی از دیدنیترین رخدادهای نجومی سال است.
در ماهگرفتگی پیشرو، ماه حدود یک ساعت و ۱۵ دقیقه بهطور کامل در سایه زمین قرار میگیرد و مردم ایران از ساعت ۲۰ تا حدود ۲۳:۳۰ میتوانند این پدیده را مشاهده کنند.
بر اساس این گزارش، حدود ۶۰ درصد جمعیت جهان در آسیا، اروپا، آفریقا و بخشی از آمریکای جنوبی قادر به دیدن این رخداد هستند.
این ماهگرفتگی منشأ ماورایی ندارد و از جمله پدیدههای طبیعی در نظام آفرینش است؛ اما بر اساس توصیه پیامبر اسلام (ص)، این رخداد از نشانههای قدرت خداوند به شمار میرود و در هنگام وقوع آن نماز آیات خوانده میشود.