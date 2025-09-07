مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان از وقوع سانحه رانندگی در آزادراه زنجان – قزوین و جان‌باختن سه نفر و مصدومیت سه نفر دیگر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان از وقوع سانحه رانندگی در آزادراه زنجان – قزوین و جان‌باختن سه نفر و مصدومیت سه نفر دیگر خبر داد.

هاشمی افزود: شامگاه دیشب گزارشی مبنی بر تصادف خودروی سواری پراید با تندر ۹۰ در کیلومتر ۶۱ آزادراه زنجان – قزوین، محدوده سه‌راهی روستای چرگر، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی از پایگاه غزال شهرستان خرمدره به محل حادثه اعزام شد.

هاشمی گفت: پس از ارزیابی اولیه مشخص شد این حادثه سه مصدوم و سه جان‌باخته داشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: نجاتگران با استفاده از تجهیزات ست هیدرولیک، عملیات رهاسازی پیکر‌های جان‌باختگان را انجام داده و آنها را به مراجع قضایی تحویل دادند.

وی گفت: همچنین مصدومان جهت ادامه درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.