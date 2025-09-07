به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در نشست استاندار کرمان با با مدیر و معاونان شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان احسان نمازی زاده مدیرعامل شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان گفت:میانگین سالیانه تولیدات این شرکت ۳۲ هزار تن بوده، اما سال قبل میزان تولیدات به ۴۲ هزار تن افزایش یافت که خوشبختانه موجب شد سود خالص این شرکت ۹۶ درصد افزایش یابد، اما تولید امسال به روال سال‌های قبل برگشته است.

آقای نمازی زاده تاکید کرد: اگر به زنجیره مس نگاه ویژه‌ای شود چالش‌ها کمتر و توسعه بیشتر خواهد شد وما سال‌ها نتوانستیم طرح توسعه ایجاد کنیم، اما اگر سه طرح توسعه که مدنظر است برقرار شود حدود ۸۰۰ نفر به بازار کار وارد می‌شوند.

مدیر عامل شرکت مس باهنر کرمان بیان کرد: در حال حاضر تامین مواد اولیه مشکل اصلی شرکت است و مواد اولیه گرانتر از قیمت جهانی به دست ما می‌رسد و زنجیره مس تکمیل نشده است.

وی همچنین گفت: با توجه به تعاملی که صورت گرفته ما چالشی در خصوص ناترازی نداریم و تا دی ماه یک نیروگاه دو و نیم مگا واتی وارد مدار می‌شود و برای یک نیروگاه ۱۵ مگاواتی نیز در حال رایزنی هستیم.

استاندار کرمان نیزگفت:مجتمع مس شهید باهنر یکی از کلیدی‌ترین حلقه‌های زنجیره تولید در صنایع مس است یعنی از معدن تا محصولات مورد مصرف در بخش تولید و خدمات و بازار این مجموعه نقش کلیدی دارد.

آقای طالبی افزود: این مجموعه‌ها نقش مهمی در امنیت صنعتی کشور دارند، چون از صنایع مهم و راهبردی کشور حمایت می‌کنند.

استاندار تاکید کرد :باید حمایت جدی و همه جانبه از مجموعه صنایع مس داشته باشیم که در حال پیگیری هستیم، مثل انتقال بخشی از سهام شرکت صنایع باهنر به شرکت ملی مس در جریان است و موافقت‌های اولیه اخذ شده، اما در نوع انتقال و جزئیات موضوع نیاز به هماهنگی‌های بیشتری است.