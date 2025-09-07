مشهد میزبان شرکت کنندگان در ششمین جشنواره کشوری شادی و نشاط آی. مت و سومین جشنواره کشوری ریاضیات خلاق است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر برگزاری ششمین جشنواره کشوری شادی و نشاط آی. مت (Imath) و سومین جشنواره کشوری ریاضیات خلاق (Cmaths) گفت: ۹۳۷ فراگیر ریاضی کودک و نونهال در این دو جشنواره با هم رقابت می‌کنند.

مسعود زاده باقری به خبرنگاران اظهار داشت: ۵۸۱ فراگیر ریاضی در سن سه تا هفت سال در جشنواره آی مت و ۳۵۶ نفر نیز در سن هفت تا ۱۳ سال در جشنواره ریاضیات خلاق، حضور دارند.

وی با بیان اینکه شرکت کنندگان از امروز (یکشنبه) به مدت دو روز با هم رقابت می‌کنند، افزود: ۶۴ درصد شرکت کنندگان در جشنواره آی مت و ۶۰ درصد شرکت کنندگان جشنواره ریاضیات خلاق را دختران تشکیل می‌دهند.

دبیر جشنواره کشوری شادی و نشاط آی. مت و سومین جشنواره کشوری ریاضیات خلاق ادامه داد: در مرحله مقدماتی حدود ۳۰ هزار فراگیر شرکت کرده بودند و از میان آنها ۹۳۷ نفر به مرحله نهایی راه یافتند.

زاده باقری افزود: هدف اصلی این رقابت‌ها ایجاد شادی و نشاط در کودکان و ارتقای مهارت‌های اجتماعی و گروهی آنها است و برگزیده و برنده شدن ملاک نیست، بلکه کسب تجربه رقابت مهم است.

وی اظهار کرد: استان فارس با ۱۸۷ نفر در رتبه نخست، خراسان شمالی با ۷۶ نفر، آذربایجان غربی با ۶۰ نفر، مشهد با ۴۴ نفر و یزد با ۳۸ نفر در رتبه‌های بعدی تعداد شرکت کننده در این دو جشنواره قرار دارند.