به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، این رقابت‌ها با حضور ۳۶ شمشیرباز نخبه از ایران، عراق و ترکیه و با ثبت امتیاز در تقویم رسمی فدراسیون جهانی شمشیربازی در سالن شهیدان آهندوست ارومیه آغاز شد.

حضور شهابی‌زاده به‌عنوان سومین نماینده تاریخ شمشیربازی خوزستان در میادین بین‌المللی، برگ زرینی در کارنامه ورزش این استان محسوب می‌شود.

پیش از او محمود صفی‌آبادی از آبادان در سال ۲۰۰۱ در رقابت‌های جهانی فلوره نوجوانان و جوانان و علیرضا صالح از خرمشهر در سال ۲۰۱۴ در مسابقات جهانی نوجوانان و جوانان در اسلحه سابر افتخار حضور در صحنه‌های بین‌المللی را برای شمشیربازی خوزستان رقم زده بودند.