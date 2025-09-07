اولین قسمت برنامه رادیویی «من پنجشنبه به دنیا آمدم» شبکه رادیویی جوان با حضور هنرمندان شناخته‌شده همچون قاسم افشار خواننده موسیقی پاپ و حسین رفیعی بازیگر و مجری تلویزیونی پخش شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در برنامه «من پنجشنبه به دنیا آمدم»، کاری از گروه دانش و اقتصاد با مدیریت مهدی شاهرضایی، با اجرای امید زندگانی و به تهیه‌کنندگی نوید جولایی در موزه هنر‌های معاصر تهران، مفاهیمی، چون «تولد»، «هویت» و «بازتعریف خویشتن» از منظر زندگی شخصی و حرفه‌ای هنرمندان مورد بررسی قرار گرفت.

امید زندگانی مجری این برنامه رادیویی گفت: رویکرد کلی و هدف از تولید این برنامه، بازنگری در معنای تولد از زاویه‌ای شخصی، هنری و اجتماعی است. ما می‌خواهیم از زبان هنرمندان بشنویم که چه زمانی در زندگی‌شان احساس کردند دوباره متولد شده‌اند.

قاسم افشار در این برنامه با اشاره به دوران نوجوانی و آغاز مسیر هنری خود گفت: شانزده سالم بود که با دیدن یک ارکستر عروسی، تصمیم گرفتم وارد دنیای موسیقی شوم و اولین گام را با فروختن موتورسیکلت و خریدن یک ارگ برداشتم و این لحظه برای من، آغاز یک تولد دوباره بود.

حسین رفیعی دیگر مهمان این برنامه درباره تجربه شخصی خود از تولد‌های معنوی و هنری گفت: زاد و ولد، تصمیم والدین ماست، اما تولد واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که انسان با آگاهی و انتخاب وارد مسیر تازه‌ای از زندگی می‌شود و برای من، ورود به عرصه هنر و نمایشگاه نقاشی در موزه هنر‌های معاصر یک تولد حقیقی بود.

در ادامه حسین رفیعی که سابقه‌ی فعالیت در حوزه‌های بازیگری، اجرا و نقاشی را در کارنامه دارد با نگاهی به مسیر پر فراز و نشیب زندگی حرفه‌ای خود به اهمیت «تغییر» و «وفاداری به خویشتن» اشاره کرد و گفت: زندگی وقتی معنا پیدا می‌کند که آدم هر روزش با دیروزش فرق داشته باشد و چه در قاب تلویزیون چه پشت بوم نقاشی، من تلاش کرده‌ام خودم باشم و خودم بمانم.

قاسم افشار نیز در ادامه از دشواری‌های مسیر هنری سخن گفت و عنوان کرد: اگر دوباره متولد می‌شدم شاید این مسیر را انتخاب نمی‌کردم. هنرمند بودن، آن هم بدون حمایت و درک واقعی کار ساده‌ای نیست، اما خوشحالم که با همه‌ی سختی‌ها ادامه دادم.

وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های هنری فرزندش در زمینه فیلم‌سازی، نقاشی و موسیقی از آن به‌عنوان نوعی «امتداد معنوی» مسیر خود یاد کرد.

برنامه‌ی «من پنجشنبه به دنیا آمدم»، با هدف بازخوانی مفهوم تولد در زندگی هنرمندان و کنکاش در تجربه‌های شخصی و حرفه‌ای آنهاست که هر هفته پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح روی موج fm ردیف ۸۸ مگاهترز از رادیو جوان پخش و روزهای جمعه بازپخش می‌شود.