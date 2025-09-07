به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تورج امانی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان مازندران منطقه ساری، از آغاز توزیع سهمیه نفت سفید پاییز و زمستان ۱۴۰۴ برای خانوارهای فاقد گاز طبیعی در مناطق کوهستانی و محروم استان خبر داد.

وی افزود: این سهمیه‌ها براساس اقلیم‌های ۱ تا ۳ و به‌صورت الکترونیکی در کارت‌های بانکی معرفی‌شده خانوارها از تاریخ ۵ شهریورماه تغذیه شده‌اند.

امانی با تأکید بر لزوم مراجعه حضوری خانوارها به فروشندگی‌ها یا تعاونی‌های عرضه نفت سفید محل سکونت، گفت: ساکنین محترم باید با در دست داشتن کارت بانکی تعریف‌شده، نسبت به دریافت سهمیه و ذخیره‌سازی سوخت اقدام کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان مازندران منطقه ساری افزود: اعتبار دریافت سهمیه پاییز برای خانوارهای سکونت دائم تا ۳۰ مهرماه و اعتبار دریافت سهمیه پاییز و زمستان برای خانوارهای سکونت فصلی تا ۲۹ اسفندماه امسال خواهد بود.

امانی گفت: این اقدام در راستای خدمت‌رسانی به مناطق فاقد گاز طبیعی و تأمین سوخت زمستانی خانوارهای ساکن در نقاط سردسیر و کوهستانی استان انجام شده و با هدف افزایش رضایت‌مندی و عدالت در توزیع فرآورده‌های نفتی صورت گرفته است.