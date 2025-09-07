به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، قانعی‌فرد با نمایش شجاعت، تکنیک و تمرکز مثال‌زدنی، گام‌به‌گام تا سکوی قهرمانی پیش رفت.

وی در مرحله دوم مسابقات کومیته وزن منفی ۵۴ کیلوگرم، با اجرای یک مبارزه حساب‌شده و کاملاً هجومی، حریف قدرتمند و میزبان خود از کشور چین را با نتیجه قاطع ۵ بر صفر شکست داد و راهی دیدار پایانی شد.

در فینال، این ستاره آینده‌دار کهنوجی در مصاف با نماینده کشور مالزی نیز درخشید.

او با تسلط فنی، روحیه بالا و استفاده هوشمندانه از تاکتیک‌های هجومی، موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر حریف خود را از پیش‌رو بردارد و بر سکوی نخست قاره کهن بایستد.