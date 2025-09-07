پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا امروز صبح آرام و در بعدازظهر محدوده دریایی استان به ویژه جزایر خلیج فارس با افزایش بادهای جنوب غربی، متلاطم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: بعدازظهر امروز ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی میشود.
او افزود: صبح امروز جوی آرام برقرار خواهد بود و در سواحل وجزایر مه رقیق صبحگاهی مورد انتظار است و بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان، محدوده تنگه هرمز و پارهای سواحل رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی میشود.
حمزه نژاد، گفت: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود و توصیه میشود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
او افزود: توصیه میشود شناورهای سبک از تردد دریایی در بعدازظهر خودداری کنند و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها در نظر گرفته شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: فردا دوشنبه افزایش بادهای جنوب شرقی در دریای عمان و شرق تنگه هرمز و افزایش بادهای شمال غربی در خلیج فارس، سبب تلاطم دریا خواهد شد و روز سه شنبه بر شدت سرعت بادهای جنوب شرقی افزوده خواهد شد.
مجتبی حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی تا روز دوشنبه نوسان ۱ تا ۲ درجهای دما مورد انتظار است و از روز سه شنبه افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش دمای بیشینه دراستان پیش بینی میشود.