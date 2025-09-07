پخش زنده
به مناسبت هفته وحدت، همایشی با حضور علمای شیعه و اهلسنت در شهرستان بندرلنگه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ امام جمعه بندرلنگه با اشاره به جایگاه وحدت در اندیشه امامان انقلاب اسلامی گفت: وحدت نه یک تاکتیک، بلکه راهبردی اعتقادی است که در سایه آن میتوان ایران اسلامی قدرتمند و عزتمند ساخت.
حجتالاسلام و المسلمین علیاکبر کیخا افزود: حضور علمای شیعه و اهلسنت در کنار یکدیگر، پیامآور آرامش و امید برای مردم است.
امام جمعه اهلسنت بندرلنگه هم گفت: علمای اهلسنت و تشیع در کنار هم ایستادند تا نشان دهند که اتحاد، رمز پیشرفت و عزت امت اسلامی است.
شیخ مسعود راهبر افزود: وحدت ما دشمن را مأیوس میکند و انسجام ما، مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی است.
در پایان مراسم از منادیان وحدت و چهرههای برجستهای که در مسیر همدلی و انسجام امت اسلامی نقشآفرینی کردهاند، تجلیل شد.