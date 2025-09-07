نشست‌های هفتمین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران، نشستی با موضوع اقتباس و پژوهش در سینمای مستند برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ادامه‌ نشست‌های هفتمین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران، نشستی با موضوع اقتباس و پژوهش در سینمای مستند، امروز در موزه‌ سینما برگزار می‌شود، و فیلم‌های مستندی از زنده‌یاد خسرو سینایی به نمایش درمی‌آیند.

همچنین در این رویداد به مقاله‌ جدید محمد تهامی‌نژاد پرداخته می‌شود و حسن نقاشی و سید جواد میرهاشمی با یکدیگر گفت‌و‌گو می‌کنند.

فیلم مستند «باران سیاه در چشمانم»، به کارگردانی مشترک امیراطهر و امیرمسعود سهیلی و تهیه‌کنندگی مهدی مطهر، به دو جشنواره‌ بین‌المللی راه پیدا کرد.