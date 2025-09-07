رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، از برگزاری ویژه‌برنامه عمومی رصد ماه‌گرفتگی امشب به‌صورت رایگان در یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، علیرضا ثواچه گفت: ویژه‌برنامه عمومی رصد ماه‌گرفتگی از ساعت ۲۰ تا ۲۲، امشب در پارک شادی یزد با هدف ترویج دانش اخترشناسی برای همه علاقه‌مندان به صورت رایگان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به استثنایی بودن این رویداد نجومی گفت: ماه‌گرفتگی پیش‌رو، طولانی‌ترین خسوف قرن است و فرصتی بی‌نظیر برای دوستداران نجوم فراهم می‌کند تا این پدیده شگفت‌انگیز را از نزدیک و به صورت زنده تماشا کنند.

ثواچه افزود: در این برنامه، امکاناتی شامل تلسکوپ‌های حرفه‌ای و منجمان باتجربه فراهم شده است تا شرکت‌کنندگان بتوانند با بهترین کیفیت این پدیده را رصد کرده و از توضیحات علمی کارشناسان بهره‌مند شوند.

رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در پایان خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری چنین رویدادهایی، ایجاد فضایی علمی و جذاب برای آشنایی هرچه بیشتر مردم با زیبایی‌های آسمان شب و همچنین ارتقای فرهنگ عمومی در حوزه نجوم و توسعه گردشگری علمی در شهر جهانی یزد است.