اولویت تزریق واکسن آنفلوآنزا با افراد در معرض خطر است، اما به همه افراد بالای ۶ ماه توصیه میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با بیان اینکه تزریق واکسن آنفلوآنزا به همه افراد بالای ۶ ماه توصیه میشود، گفت:، اما این اقدام سلامت محور در مورد افراد در معرض خطر، دارای اولویت است.
با نزدیک شدن به فصل پاییز، اهمیت پیشگیری از بیماریهای تنفسی بیش از پیش احساس میشود. یکی از مؤثرترین راهها برای کاهش شدت و شیوع بیماری آنفلوآنزا، تزریق بهموقع واکسن است. با این حال، آگاهی از زمان مناسب، گروههای هدف و همچنین محدودیتها و موارد منع مصرف، نقش مهمی در اثربخشی و ایمنی این واکسیناسیون دارد.
دکتر «محمدرحیم کدیور»، عضو هیات علمی و فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان،با بیان اینکه به طور عمومی دو نوع فرانسوی و هلندی واکسن آنفلوآنزا در بازار موجود است، گفت: هر دو نوع واکسن یاد شده، قادر به واکسینه کردن فرد در برابر سویههای در گردش آنفلوآنزا است و تفاوتی در انتخاب وجود ندارد، همچنین تزریق واکسن پس از سن ۶ ماهگی ممکن است.
به گفته این پزشک فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان دوز واکسن در تمامی سنین، به صورت کامل، یعنی نیم سی سی است و در کودکان زیر ۹ سالی که برای بار نخست، واکسن آنفلوآنزا دریافت میکنند، واکسیناسیون دو بار به فاصله یک ماه انجام شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اضافه کرد: تزریق واکسن آنفلوآنزا در دوران بارداری و شیر دادن به شیرخوار، نه تنها مانعی ندارد، بلکه لازم است.
دکتر کدیور با تاکید بر اهمیت توجه به زنجیره سرمایی نگهداری این واکسن گفت: لازم است واکسن در درجه حرارت دو تا هشت درجه سانتیگراد نگهداری شود و قبل از تزریق به دمای اتاق برسد.
مناسبترین زمان تزریق واکسن آنفلوآنزا
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز زمان پاسخ ایمنی این واکسن را حدود دو تا سه هفته پس از تزریق برشمرد که به مدت شش ماه تا یک سال نیز ماندگاری دارد و بر همین اساس و با توجه به بازده زمانی شیوع ویروس، توصیه میشود از اواخر شهریور، نسبت به تزریق واکسن اقدام شود؛ اما در صورت تاخیر، تا تداوم شیوع ویروس آنفولانزا در جامعه، تزریق واکسن اثربخش خواهد بود.
گروههای در معرض خطر
دکتر کدیور در ادامه به گروههای در معرض خطر که برای تزریق این واکسن در اولویت هستند اشاره کرد و افزود: کودکان شش ماه تا پنج سال و سالمندان بالاتر از ۶۵ سال؛ بانوان باردار؛ افراد دارای بیماریهای قلبی عروقی؛ بیماران مزمن ریوی مثل آسم و فیبروز سیستیک؛ بیماریهای متابولیک از جمله دیابت ملیتوس؛ بیماریهای مزمن خونی، کلیوی، کبدی و عصبی ماهیچهای؛ افراد با ضعف سیستم ایمنی از جمله افرادی که از داروهای سرکوب کننده ایمنی استفاده میکنند؛ مبتلایان به عفونت HIV؛ افراد با چاقی مفرط و BMI بیشتر از ۴۰ در بزرگسالان؛ افراد ساکن در مراکز نگهداری کودکان و سالمندان و معلولان؛ کودکان و نوجوانانی که آسپرین طولانی مدت استفاده میکنند؛ کادر سلامت و کسانی که از افراد با ریسک بالای آنفلوآنزا مراقبت میکنند، مهمترین گروههای در معرض خطر ابتلا به آنفلوآنزا و برای تزریق این واکسن، در اولویت هستند.
واکسن آنفلوآنزا از سرماخوردگی پیشگیری نمیکند
این پزشک فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد: واکسن آنفولانزا برای جلوگیری از بیماری آنفلوآنزا پیش بینی شده است و از ابتلا به سرماخوردگی با ویروسهای دیگر نمیتواند پیشگیری کند.
او اضافه کرد: پاسخ ایمنی در اثر تزریق واکسن، تنها به چهار نوع ویروس موجود در واکسن و سویههای مشابه آنها ایجاد میشود و همانند واکسنهای دیگر ممکن است پاسخ ایمنی کامل به وجود نیاید؛ همچنین میزان ایمنی در افراد مبتلا به ضعف سیستم ایمنی و در افراد سالمند ممکن است ناکافی باشد.
دکتر کدیور در پایان، رعایت مراقبتها و توصیههای بهداشتی را مهمترین راهکار ایمنی در برابر تمامی بیماریها و به ویژه ویروسهای شایع فصلی عنوان کرد.