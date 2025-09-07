ماه گرفتگی از ساعت ۱۹ و ۵۷ دقیقه، امشب در ایران شروع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، براساس اعلام مرکز تقویم مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۱۹ و ۵۷ دقیقه، ماه گرفتگی شروع میشود و این پدیده در همه شهرهای استان قابل مشاهده است.. ساعت ۲۱ و یک دقیقه، سایه زمین تمام قرص ماه را میپوشاند و ماه گرفتگی کلی آغاز میشود. در ساعت ٢٢ و ٢٣ دقیقه، ماه شروع به خروج از سایه (باز شدن) میکند و پایان ماه گرفتگی در ساعت ٢٣ و ٢٧ دقیقه اتفاق میافتد. این گرفتگی کلی در سراسر ایران قابل مشاهده است. این پدیده نجومی در آسیا، اروپا، استرالیا، آفریقا، بخش کوچکی از غرب آمریکای شمالی، قسمتی از شرق آمریکای جنوبی، اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس، اقیانوس هند، قطب شمال و قطب جنوب قابل مشاهده است هنگام وقوع ماه گرفتگی خواندن نماز آیات واجب است.