استاندار خراسان شمالی گفت: از هزار و ۳۲۹ نانوایی استان، ۳۳۰ واحد نانوایی معادل ۳۰ درصد دوگانهسوز شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ بهمن نوری در مانور پدافند غیر عامل و بازدید از نانواییهای دوگانهسوز گفت: این نانواییها با تجهیز به کپسولهای گاز الپیجی و موتور برق، در شرایط قطع برق و گاز نیز آماده پخت نان هستند.
وی افزود: به هر میزان که آمادگی خود را برای شرایط پیشبینینشده افزایش دهیم، آرامش بیشتری به شهروندان خواهیم داد.
استاندار خراسان شمالی تاکید کرد: اجرای این طرح با پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان وام به نانواییها ممکن شد.
نوری گفت: دستیابی به پوشش ۱۰۰ درصدی دور از دسترس نیست، چرا که هم منابع مالی فراهم شده و هم تیمهای فنی و اجرایی در استان پای کار هستند.
وی اضافه کرد: کمبود سهمیه آرد تاکنون گزارش نشده است و روند تامین آرد و توزیع آن در نانواییها بهخوبی انجام میشود.
سرپرست فرمانداری بجنورد نیز گفت: در شهرستان بجنورد ۹۸ نانوایی از مجموع ۳۳۰ نانوایی شهرستان وارد مدار دوگانهسوزی شدهاند که ۶۵ واحد شهری و ۳۳ واحد روستایی هستند.
محمدرضا موفق افزود: برای هر نانوایی کپسول، سیلندر و دو مشعل در نظر گرفته شده است و همچنین موتور برق در اختیار نانوایان قرار گرفت تا در صورت قطع برق، تولید نان بدون وقفه ادامه یابد.
وی گفت: در مرحله نخست، ۳۰ درصد نانواییها تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کردند که از محل منابع داخلی بانکها پرداخت شده است.