به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سیدحسین اسلامی مدیر جهاد کشاورزی محمود آباد گفت: امسال ۱۸ هزار و ۵۶ هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان محمودآباد زیر کشت برنج رفت.

وی افزود: از این میزان سطح زیر کشت، ۹۲ هزار و ۹۷۰ تن به ارقام محلی و مابقی به ارقام پرمحصول اختصاص دارد.

اسلامی با اشاره به اهمیت تولید برنج در شهرستان محمودآباد، اظهار امیدواری کرد که با حمایت از کشاورزان و استفاده از روش‌های نوین کشاورزی، شاهد افزایش تولید و بهبود کیفیت برنج در این شهرستان باشیم.