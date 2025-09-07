ضرب‌ الاجل دادگستری زرند به طلافروشان؛ واحد‌های غیرمتصل به سامانه مها پلمب می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس دادگستری زرند گفت: تمامی طلافروشان این شهرستان ظرف ۱۵ روز آینده باید به سامانه مها متصل شوند و در غیر این صورت واحد صنفی آنها بدون هیچ مسامحه‌ای پلمب خواهد شد.

محمدرضا صفاری در نشست با رئیس اتحادیه طلافروشان، بیان کرد: بر اساس مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، تمامی واحد‌های صنفی طلا و جواهر مکلف به اتصال به سامانه مها هستند و در صورت استنکاف، واحد صنفی مربوطه پلمب خواهد شد.

وی افزود: مسئولیت صیانت از اموال و طلا‌های موجود در واحد‌ها پیش از هر چیز بر عهده متصدیان است و با راه‌اندازی سامانه مها امکان واکنش فوری و حضور به موقع نیرو‌های انتظامی در مواقع تهدید فراهم شده است، بنابراین اصناف باید از این فرصت ارزشمند بهره ببرند.

صفاری با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از طلافروشان زرند تاکنون به سامانه متصل شده‌اند، تأکید کرد: تداوم تعلل برخی واحد‌ها قابل پذیرش نیست و دستگاه قضایی با قاطعیت در چارچوب قانون اقدام خواهد کرد.

رئیس دادگستری زرند همچنین بیان داشت: مشکلات احتمالی سامانه مها احصا و با همکاری مراجع ذی‌ربط پیگیری می‌شود، اما این مسائل مجوزی برای قصور یا بی‌توجهی اصناف نخواهد بود.