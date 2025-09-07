به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فریبرز مرادی با بیان اینکه از ابتدای امسال تا پایان مرداد ۹ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۹۷۱ دستگاه خودرو وارد گیلان شد گفت: این میزان ورود خودرو در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۵ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در این مدت ۱۰ میلیون و ۶۶ هزار و ۶۷۴ دستگاه خودرو هم از استان خارج شدند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان با بیان اینکه آزاد راه قزوین -رشت و رامسر –چابکسر، بیشترین تردد ورودی را در ۵ ماه گذشته داشته‌اند گفت: در این مدت، ۳ میلیون و ۳۷۳ هزار و ۲۰۱ دستگاه خودرو از محور قزوین -رشت و ۲ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۳۸۳ دستگاه خودرو از محور رامسر-چابکسر وارد استان گیلان شده‌اند.

فریبرز مرادی با اشاره به اینکه آزادراه قزوین-رشت و رامسر-چابکسر از محور‌هایی هستند که بیشترین تردد خروجی از استان را نیز داشته‌اند، تصریح کرد:میزان خروجی خودرو از این محور‌ها به ترتیب ۴ میلیون و ۹۲ هزار و ۲۵۵ و ۲ میلیون و ۶۵ هزار و ۹۳ دستگاه خودرو بوده است.