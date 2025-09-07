به مناسبت هفته وحدت و با هدف زیباسازی چهره مشهدالرضا، ۲۳۰ هزار متر آذین‌بندی سبزرنگ در سطح شهر اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: از این میزان، ۶۰ هزار متر در مناطق سیزده‌گانه به‌صورت ویژه به رنگ سبز درآمده است تا نمادی از وحدت، همدلی و فضای معنوی این هفته باشد.

احسان نجاری مقدم افزود: همچنین در این ایام، تعداد ۴۸۰ عدد سان‌لایت (المان خورشیدی) با مضامین مرتبط با هفته وحدت در سطح شهر اکران شده است.

او ادامه داد: برای رفع نقص احتمالی آذین‌بندی‌ها در سطح مناطق، سه دستگاه بالابر فعال و اکیپ‌های رفع نقص شامل حداقل چهار نفر در هر منطقه، متشکل از دو تکنسین و دو نیروی کارگری، به‌صورت مستمر در حال فعالیت است.