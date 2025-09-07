رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: بازگشایی مدارس تنها وظیفه آموزش و پرورش نیست و همه دستگاه‌ها باید در اجرای پروژه مهر همکاری کنند تا سال تحصیلی با کیفیت مطلوب آغاز شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سالار قاسمی، در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان اظهار داشت: در این سفر علاوه بر بازدید از مراکز آموزشی استثنایی استان، چندین طرح مهم در حوزه توسعه فضای آموزشی و ورزشی به بهره‌برداری رسید. این اقدامات بخشی از برنامه‌های کلان وزارتخانه در راستای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و حمایت از دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه است.

وی با اشاره به اهمیت شورای آموزش و پرورش گفت: این شورا به ریاست استاندار تشکیل می‌شود و در واقع راهبردی‌ترین شورای هر استان است. شورا می‌تواند با تأمین منابع مالی غیردولتی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها، گره‌گشای بسیاری از مشکلات آموزش و پرورش باشد؛ رئیس‌جمهور و دولت هم به‌شدت بر کارآمدی این شورا تأکید دارند، چراکه کیفیت آموزش در کشور اولویت دولت است.

قاسمی با اشاره به اجرای پروژه مهر افزود: بازگشایی مدارس تنها وظیفه آموزش و پرورش نیست و همه دستگاه‌ها باید در اجرای پروژه مهر همکاری کنند تا سال تحصیلی با کیفیت مطلوب آغاز شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به ضرورت آموزش حضوری گفت: دشمن تلاش دارد آموزش و پرورش در کشور ما به‌سمت مجازی شدن برود، اما همه ما وظیفه داریم آموزش حضوری را با جدیت پیگیری کنیم؛ آموزش حضوری جایگزینی ندارد و نقش بی‌بدیل آن در تربیت و پرورش دانش آموزان غیرقابل انکار است.

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود خبر داد: در آستانه سال تحصیلی جدید، ۲۴۰۰ واحد آموزشی در سراسر کشور افتتاح خواهد شد که این مراسم با حضور رئیس جمهور انجام می‌شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور افزود: تأکید رئیس‌جمهور بر عدالت آموزشی جدی است و تاکنون در بیش از ۵۰ جلسه مرتبط با آموزش و پرورش شخصاً حضور داشته‌اند.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم دولت چهاردهم، جذب ۸۰ هزار معلم جدید است که از این تعداد حدود هزار نفر سهمیه استان کرمان خواهد بود. این موضوع می‌تواند بسیاری از کمبود‌های نیروی انسانی در مدارس را جبران کند.

قاسمی با تأکید بر توجه ویژه دولت به توسعه زیرساخت‌ها گفت: اعتبارات نوسازی مدارس در دولت کنونی ۵۰۰ برابر افزایش پیدا کرده است و این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که آموزش و پرورش در اولویت سیاست‌گذاری‌های کلان کشور قرار دارد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با یادآوری تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت این بخش گفت: آموزش و پرورش استثنایی مصداق بارز تحقق عدالت آموزشی است. مقام معظم رهبری فرموده‌اند که این حوزه باید جدی گرفته شود. ما باید صدای بی‌صدایان باشیم و با همه توان برای دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه تلاش کنیم.

قاسمی افزود: برای دانش‌آموزان استثنایی و خانواده‌هایشان، مدرسه تنها یک فضای آموزشی نیست، بلکه پناهگاهی امن است. این دانش‌آموزان ۱۴ سال در مدارس حضور دارند و پس از پایان دوره تحصیل، تازه دغدغه‌های خانواده آغاز می‌شود؛ بنابراین باید نگاه ویژه‌تری به این بخش داشته باشیم.

وی با بیان اینکه میانگین سرانه فضای آموزشی مدارس عادی در کشور ۵.۵ مترمربع است، گفت: متأسفانه سرانه آموزشی در مدارس استثنایی بسیار پایین‌تر است و نسبت به استاندارد‌های جهانی سه برابر عقب‌ماندگی داریم. انتظار داریم در استان کرمان نیز توسعه سرانه فضای آموزشی دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه در اولویت قرار گیرد.

قاسمی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین نیاز‌های دانش‌آموزان استثنایی، سرویس ایاب و ذهاب است. خوشبختانه در سراسر کشور همه شهرداری‌ها بدون استثنا هزینه این سرویس‌ها را پرداخت کرده‌اند. در استان کرمان نیز باید همین روند ادامه یابد تا خانواده‌ها دغدغه‌ای در این زمینه نداشته باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش استثنایی را می‌توان در سه کلمه خلاصه کرد: توانبخشی ورزشی، توانبخشی هنری و توانبخشی حرفه‌ای. اگر مدارس ما به تجهیزات مناسب و سرویس ایاب و ذهاب کافی مجهز شوند، این سه محور به بهترین شکل محقق خواهد شد و آینده‌ای بهتر برای دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه رقم خواهد خورد.