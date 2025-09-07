به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر دفتر اجرای شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب آبفای استان اصفهان گفت: پیشرفت عملیات اصلاح خط انتقال فاضلاب محله حاجی‌آباد قائمیه در کلانشهر اصفهان به نیمه رسیده است.

امیر شهیر افزود: این خط انتقال بتونی با قطر ۴۰۰ میلیمتر به دلیل قدمت زیاد و فرسودگی از اسفندماه سال گذشته دچار ریزش و گرفتگی شد و از همان زمان بازسازی آن در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از بازسازی ۱۵۰ متر از مسیر خط انتقال فاضلاب این خیابان در فروردین ماه سال‌جاری، اصلاح ۱۶۰۰ متر دیگر از مسیر این کلکتور در عمق ۱۰ متری زمین، با بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار آغاز شد.

مدیر دفتر اجرای شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب آبفای استان اصفهان با اشاره به فیلم منتشر شده در فضای مجازی و نارضایتی اهالی محله حاجی‌آباد قائمیه مبنی بر ورود فاضلاب شهری به اراضی کشاورزی تاکید کرد: بافت زمین در این مسیر از جنس سنگ است و این موضوع ادامه کار را با مشکلاتی مواجه کرده است؛ علاو بر این‌که به‌دلیل مسدود شدن خط انتقال در اثر ریزش، انتقال فاضلاب بین دو منهول با استفاده از پمپ و به صورت بای‌پس صورت می‌گیرد، اما به دلیل حجم زیاد در زمان اوج مصرف، بخشی از آن به اراضی کشاورزی سرریزشده که اعتراض درست و به‌جای اهالی را به‌دنبال داشته است.

وی با تشکر از صبوری اهالی این منطقه و همکاری با آبفای استان اصفهان در اصلاح شبکه فاضلاب محله حاجی‌آباد افزود: اجرای این طرح در چند جبهه و همه روزه در جریان است و پیش‌بینی می‌شود ۶۰۰ متر آن تا پایان شهریور ماه و بقیه تا پایان مهرماه تکمیل شده و وارد مدار بهره برداری شود.