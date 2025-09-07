فیلم سینمایی «هوک»، همزمان با روز سیستان و بلوچستان از شبکه نمایش و مستند «خودرو‌های رویایی»، با نگاهی به بازسازی خودرو‌های کلاسیک، از شبکه مستند پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه نمایش سیما همزمان با ۱۴ ربیع الاول روز سیستان و بلوچستان، فیلم «هوک» محصول ۱۴۰۱ به کارگردانی حسین ریگی، را امروز ساعت ۱۵، پخش می کند.

«هوک»، ماجرای دو برادر اهل سیستان و بلوچستان است که برای محقق کردن رویا‌های خود وارد رشته بوکس می‌شوند و در این مسیر با سختی‌های زیادی رو‌به‌رو می‌شوند.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان امیر جعفری، رویا تیموریان، امیرمهدی ژوله، علیرضا جعفری، علی اوسیوند، مهتاب ثروتی، محسن آشتیانی پور، سبحان رخشانی، آرزو تاج نیا و سعید رضایی کیا را نام برد.

مستند «خودرو‌های رویایی»، با نگاهی به بازسازی خودرو‌های کلاسیک توسط رابرت داونی جونیور، بازیگر مشهور هالیوود، از شبکه مستند پخش می‌شود.

رابرت داونی جونیور، بازیگر مطرح هالیوود و عاشق خودرو‌های کلاسیک، در پروژه‌ای نوآورانه، خودرو‌های محبوب قدیمی خود را با حفظ اصالت و روح آنها بازسازی می‌کند. اما تفاوت این بازسازی‌ها در به‌کارگیری فناوری‌های مدرن و ارتقاء خودرو‌ها به نسخه‌هایی سریع‌تر، سازگار با محیط زیست و کارآمدتر است.

مستند «خودرو‌های رویایی»، از شنبه تا پنج شنبه ساعت ۲۰، پخش و روز بعد ساعت ۱۲:۳۰، بازپخش می‌شود.