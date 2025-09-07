به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، براساس گزارش مرکز پایش آلاینده‌ها، شاخص کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته روی عدد ۱۴۷ و در شرایط «ناسالم برای افراد حساس و کودکان» قرار گرفته بود.

همچنین شاخص لحظه‌ای هم‌اکنون به عدد ۱۵۸ رسیده که بیانگر افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر و آلودگی هوا برای همه سنین است.

هواشناسی خراسان رضوی، امروز (۱۶ شهریور) وضعیت جوی مشهد را «غبارآلود» اعلام کرده است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این شرایط جوی تا روز‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.



همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.



قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هوا است.