در مراسمی یاد و خاطره حجت الاسلام سید علی محمد و حجت الاسلام سیدمحمد حسین وزیری با حضور مردم بنادک سادات گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مراسم سالگرد درگذشت عالم ربانی و روحانی مردمی و خدمتگزار حجة الاسلام حاج سید علی محمد وزیری و حاج سید محمد حسین وزیری در در حوزه علمیه بنادک سادات برگزار شد.
دکتر سید محمود وزیری از اساتید حوزه و دانشگاه و موسس دانشگاه ادیان و مذاهب با اشاره به آیات نورانی قرآن، مردمی بودن، به خدمات ارزنده و یادگار علمای دین از خاندان وزیری در استان بویژه در بنادک سادات اشاره و یاد و نامشان را در بین مردم ماندگار و گرامی دانست.
مرحوم حاج سید علی محمد وزیری موسس کتابخانه وزیری در طول عمر با برکت خود در عمران و آبادانی شهر یزد و حاج سید محمد حسین وزیری در روستاها به مودت بین مردم بویژه در طول هشت سال دفاع مقدس و در ساخت و تأسیس درمانگاه و مرکز جامع سلامت بنادک سادات و حوزه علمیه بنادک سادات و دهها موارد دیگر در دهستان قدمهای موثری برای خدمت به مردم برداشتند.