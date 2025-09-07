پخش زنده
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی گفت: به منظور ارتقای ایمنی راهها و با رویکرد سیستم ایمن، عملیات اجرایی ۱۰۵ کیلومتر شیب شیروانی در جادههای مواصلاتی استان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ حامد معروف به خبرگزاری صدا و سیما گفت: رفع افتادگی شانه خاکی جادههای اصلی استان به طول ۸۰ کیلومتر نیز با هدف بهبود وضعیت شانه راه، تسهیل توقف اضطراری وسایل نقلیه و جلوگیری از آسیب به حریم جادهها اجرا شده است.
طول راههای خراسان شمالی بدون احتساب راههای روستایی، هزار و ۳۴۳ کیلومتر است که ۱.۵۴ درصد از راههای کشور را به خود اختصاص داده است.
اکنون ۱۶۶ کیلومتر بزرگراه، ۴۳۲ کیلومتر راه اصلی و ۷۴۵ کیلومتر راه فرعی در استان وجود دارد.
طول راههای روستایی استان هم چهار هزار و ۶۵۴ کیلومتر است که ۳.۶ درصد از راههای روستایی کشور را دارد و در رتبه ۱۳ استانهای کشور قرار گرفته است.
طول راههای شریانی استان هم ۶۳۷ کیلومتر است که ۱.۸ از راههای شریانی کشور را به خود اختصاص داده است.
سالانه میلیونها مسافر از خراسان شمالی گذر میکنند.