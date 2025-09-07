پخش زنده
سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین از اتصال دوربینهای ثبت تخلفات مرکز کنترل ترافیک شهرداری قزوین به سامانه سیمفا، بهصورت شبانه روزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مجتبی جانی اظهار کرد: با هدف نظارت هوشمند و یکپارچه، کاهش مصرف سوخت، کاهش تصادفات ناشی از نقص خودرو و بهبود هماهنگی میان واحدهای مربوطه در معابر شهر قزوین به جهت بهبود کیفیت هوا و ایجاد محدودیت در تردد خودروهای غیر استاندارد با آلایندگی بالا که شاخص استاندارد آن اخذ گواهی معاینه فنی است اجرا و نظارت بر خودروهای فاقد معاینه فنی از طریق دوربینهای ثبت تخلفات هوشمند خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: پلاک کلیه خودروها بهصورت کاملاً مکانیزه توسط دوربینهای ثبت تخلفات در معابر خواندهشده و اطلاعات آن به سرورهای سیمفا ارسال میشود که درصورتیکه خودرو معاینه فنی نداشته باشد، توسط پلیس راهور اعمال قانون خواهد شد.