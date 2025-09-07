رسیدگی به اتهامات ۴ متهم شبکه جاسوسی و تروریستی موساد و منافقین در استان البرز
جلسه رسیدگی به پرونده ۴ متهم به جاسوسی گروهک تروریستی منافقین و رژیم صهیونیستی با حضور قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب استان البرز، در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز در رابطه با جزئیات پرونده بیان کرد: رسیدگی به پرونده شبکه جاسوسی گروهک تروریستی منافقین و رژیم صهیونی در دادگاه انقلاب استان البرز با حضور متهم و وکلای وی برگزار شد.
در این جلسه ابتدا نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخته و در ادامه پس از تفهیم اتهامات از سوی دادگاه، متهمان و وکلای آنها دفاعیات خود را ارائه کردند.
موضوع این پرونده که در شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج مورد رسیدگی قرار دارد در مورد شبکه جاسوسی چهارنفره متشکل از سه نفر مرد و یک نفر زن است که ساکن شهرهای کرج و اصفهان بودند.
نحوه جذب و اقدامات
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: متهمان که به طریق مختلف از جمله با واسطه برخی از گروهکها در یکی از کشورهای همسایه و از طریق فضای مجازی با سرپلهای نفاق و موساد مرتبط و جذب شده بودند ابتدا اقداماتی نظیر ارسال مختصات اماکن حساس و آتش زدن اماکن در شهرهای مختلف انجام میدادند.
وی بیان کرد: پس از ارائه آموزشهای مرتبط با ساخت پرتابههای انفجاری و لانچر پرتاب و آموزش نحوه شلیک و همچنین تهیه عکس و فیلم از اقدامات تروریستی؛ در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، ماموریت اصلی مبنی بر حمله با پرتابههای انفجاری به یکی از مراکز مهم نظامی کشور به این شبکه جاسوسی و تروریستی ابلاغ میشود.
نحوه شناسایی و دستگیری متهمان
فاضلی هریکندی افزود: متهمان که در مقاطع مختلف وجوه متعددی در قالب رمز ارز از سرپل دریافت کردند، حدود یک ماه قبل از حمله رژیم صهیونی به کشور، پس از ساخت پرتابههای انفجاری و انتقال آن به محل پرتاب قصد انجام عملیات در یک مکان نظامی داشتند، اما خوشبختانه با توجه به اشراف اطلاعاتی ضابطان دادگستری و با اخذ دستورات قضایی، ضمن کشف و توقیف پرتابههای انفجاری آماده شلیک و لانچر آن، دو نفر از آنها در محل و قبل از شلیک پرتابهها دستگیر شده و در ادامه دو نفر از مرتبطین آنها نیز شناسایی و بازداشت شدند.
اتهامات متهمان پرونده
وی بیان کرد: پس از بازداشت متهمان و با تکمیل تحقیقات، کیفرخواست آنها صادر و برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شد.
«محاربه از طریق تحریق عمدی و همکاری با دولت متخاصم و رژیم صهیونیستی»، «معاونت در محاربه»، «همکاری با گروههای متخاصم و معاند با نظام و رژیم صهیونیستی»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «عضویت در گروههای معاند علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» از جمله اتهامات متهمان این پرونده است.