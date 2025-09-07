به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: بر اساس توافق صورت گرفته، اجرای حدود ۱۶ کیلومتر باند دوم از کریدور ساحلی چابهار - نیکشهر، حدفاصل پلیس راه چابهار تا سه‌راهی نیکشهر بر عهده اداره کل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان است و منطقه آزاد چابهار نیز در تأمین مالی طرح مشارکت خواهد کرد.

عطاء الله اکبری روز جمعه در دیدار با مدیر عامل منطقه آزاد چابهار افزود: منطقه آزاد چابهار و سایر مناطق ویژه اقتصادی، ظرفیت‌های راهبردی برای تحولات استان هستند که باید به‌عنوان پیشران پروژه‌های ملی عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: ساخت یک‌هزار کلاس آموزشی، تکمیل ترمینال فرودگاه چابهار و سرمایه‌گذاری در منطقه مرزی «ریمدان» از جمله اقداماتی است که نشان از تحول محسوس در منطقه آزاد چابهار دارد.

معاون عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد: با راهبری مدیریت استان و همکاری منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی، روند توسعه زیرساخت‌ها در جنوب استان شتاب بیشتری خواهد گرفت.

شاهراه ساحلی جنوب کشور به طول یک‌هزار و ۸۵۰ کیلومتر از شلمچه در استان خوزستان شروع می‌شود، در استان‌های بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان امتداد می‌یابد و در نهایت به مرز گواتر در مرز ایران و پاکستان می‌رسد.

۳۱۲ کیلومتر از این شاهراه در سیستان و بلوچستان است که تاکنون ۱۰۰ کیلومتر آن بهره برداری شده و ۱۸۹ کیلومتر در حال اجراست.

این شاهراه به‌عنوان یکی از مسیر‌های ترانزیتی راهبردی کشور، نقش مهمی در رونق اقتصادی، توسعه تجارت و جابه‌جایی ایمن مسافران دارد.