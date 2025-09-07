در بخش تیمی، خراسان شمالی پس از استان‌های اصفهان و خراسان رضوی، موفق به کسب مدال برنز تیمی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ نخستین دوره مسابقات دستجات آزاد اسکیت کراس بانوان کشور به میزبانی استان اصفهان با حضور بیش از ۱۵۰ ورزشکار از ۱۵ استان کشور در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد.

در پایان این دوره از مسابقات، شهرزاد خلیل، نیلا عبدی مدال طلا حلما ایوبی، آنیتا نیستانی مدال نقره و بیتا شکیبا، ساناز خلیلی نیز مدال برنز کسب کردند.

در بخش تیمی، خراسان شمالی پس از استان‌های اصفهان و خراسان رضوی، موفق به کسب مدال برنز تیمی شد.