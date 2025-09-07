تالار‌های بورس کالا امروز یکشنبه ۱۶ شهریور میزبان عرضه ۲ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۴۲۳ تن انواع محصول است و به ترتیب تالار صنعتی، حراج همزمان و حراج باز بیشترین میزان عرضه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در تالار صنعتی یک میلیون و ۱۹ هزار و ۳۷۵ تن محصول شامل ۷۰۲ هزار تن سنگ آهن، ۲۹۰ هزار تن آهن اسفنجی، ۲۱ هزار و ۹۷۵ تن آلومینیوم، ۵ هزار تن مس و ۴۰۰ تن روی عرضه می شود.

تالار حراج همزمان میزبان عرضه ۹۷۲ هزار و ۶۲۸ تن سیمان است.

در تالار حراج باز قرار است ۷۹۷ هزار و ۵۹۰ تن محصول شامل ۷۹۰ هزار و ۵۰۰ تن سنگ آهن، ۴ هزار و ۹۰ تن مس و ۳ هزار تن مواد شیمیایی عرضه شود.

در تالار صادراتی کیش ۴۹ هزار و ۸۲۵ تن محصول شامل ۲۵ هزار تن سنگ آهن، ۲۴ هزار و ۵۷۵ تن قیر و ۲۵۰ تن عایق رطوبتی آماده معامله است.

تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی شاهد عرضه ۴۱ هزار و ۹۳۲ تن محصول است. در این تالار قرار است ۱۹ هزار و ۲۵ تن مواد شیمیایی، ۱۰ هزار و ۵۰ تن قیر، ۹ هزار و ۷۵۱ تن مواد پلیمری، یک هزار و ۷۶۶ تن روغن و ۹۵۰ تن گازها و خوراک ها روی تابلو برود.

در تالار فرعی ۷ هزار و ۷۳ تن محصول شامل فرآورده های نفتی، ضایعات و مواد پلیمری عرضه می شود.