شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی همزمان با هفته وحدت، از مردم نیکوکار برای کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در قالب پویش ملی «به عشق پیامبر (ص) می‌بخشم» دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: این پویش با همکاری ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند استان برگزار می‌شود و نیکوکاران می‌توانند کمک‌های خود را برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد به شماره حساب ستاد مردمی دیه استان ۰۱۰۶۳۴۱۹۷۵۰۰۶ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۰۹۳۹۸ واریز کنند.

حجت‌الاسلام مشرفی ضمن تبریک سالروز آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) و گرامیداشت ایام ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) افزود: در پرتو تعالیم پیامبر اعظم (ص)، تفاهم‌نامه‌ای میان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور و ستاد مردمی دیه کشور منعقد شده است.

وی هدف اصلی این طرح را آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد با رویکردی انسانی، اجتماعی و فرهنگی عنوان کرد و گفت: این پویش ملی با عنوان به عشق پیامبر می‌بخشند و با هشتگ رسمی در سطح کشور اجرا خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه صاحبان حق باید با میل و رغبت قلبی اقدام به گذشت کنند، افزود: مبنای کار ستاد دیه استان نیز همین است تا این اقدام خیرخواهانه علاوه بر کمک به آزادی زندانیان و حمایت از خانواده‌های آنان، صاحبان حق را از ثواب معنوی و اجتماعی این عمل بهره‌مند کند.