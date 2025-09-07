نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد که تا فردا، افزایش ابر، وزش باد و احتمال رگبار پراکنده در سطح استان مازندران ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ غلامپور، کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت دمایی استان در روز گذشته، اعلام کرد: شهرهای جویبار، گلوگاه، قائم‌شهر و ساری با ثبت دمای ۳۳ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقاط استان بودند. در مقابل، بلده با ۱۰ درجه سانتی‌گراد در صبح امروز، به‌عنوان خنک‌ترین نقطه استان ثبت شد.

وی با بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی افزود: امروز و فردا، استان مازندران به‌تناوب شاهد افزایش ابر، وزش باد و احتمال وقوع رگبار پراکنده خواهد بود. این ناپایداری‌ها بیشتر در مناطق کوهستانی و ارتفاعات استان رخ خواهد داد.

غلامپور ادامه داد: در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات، افزایش ابر دور از انتظار نیست. در ارتفاعات، افزایش دما نیز محتمل خواهد بود.

وی همچنین درباره وضعیت جوی در پایان هفته گفت: روزهای پنج‌شنبه و جمعه، با شمالی شدن جریانات، علاوه بر کاهش نسبی دما، شاهد ابرناکی و بارش پراکنده به‌ویژه در نیمه غربی و ارتفاعات استان خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی مازندران در پایان درباره شرایط دریای خزر هشدار داد: امروز دریا گاهی با افزایش موج همراه است و برای انجام فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.