به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رضا دوستی گفت: برای خودرو‌های سواری، نرخ سرویس مدرسه برای مسافت یک تا سه کیلومتر ۹۰۰ هزار تومان است و برای مسافت از سه تا پنج کیلومتر به ازاء هر کیلومتر ۸۰ هزار تومان و بالای پنج کیلومتر به ازاء هر کیلومتر ۱۰۰ هزار تومان به این نرخ اضافه می‌شود.

رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شهرداری کرمانشاه افزود: برای خودرو‌های ون، مسافت یک تا سه کیلومتر ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده و برای مسافت سه تا پنج کیلومتر به ازاء هر کیلومتر ۶۵ هزار تومان و بالای پنج کیلومتر به ازاء هر کیلومتر ۸۰ هزار تومان به آن اضافه می‌شود.

وی گفت: برای مینی بوس‌ها نیز مسافت یک تا سه کیلومتر ۴۵۰ هزار تومان است و برای مسافت سه تا پنج کیلومتر به ازاء هر کیلومتر ۵۰ هزار تومان و برای بالای پنج کیلومتر به ازاء هر کیلومتر ۶۰ هزار تومان به آن اضافه می‌شود.

دوستی در ادامه با بیان اینکه سال گذشته حدود ۳۵ هزار دانش آموز در سطح شهر کرمانشاه از سرویس مدارس استفاده کردند، گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال نیز نزدیک به همین آمار را داشته باشیم.

وی افزود: تاکنون ۱۷۰۰ راننده به عنوان سرویس مدارس در سطح شهر کرمانشاه ثبت‌نام کرده‌اند که در قالب ۶۴ شرکت پیمانکاری به ۳۸۲ مدرسه سطح شهر معرفی شده‌اند.

رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شهری شهرداری کرمانشاه کرد: برآورد می‌شود تعداد رانندگانی که امسال برای سرویس مدارس ثبت نام می‌کنند به حدود چهار هزار نفر برسد.

وی با بیان اینکه والدینی که می‌خواهند برای فرزندانشان سرویس مدرسه بگیرند از چند روش می‌توانند اقدام کنند، تصریح کرد: یکی از این روش‌ها مراجعه به سامانه سپند است که با مراجعه به این سامانه علاوه بر انتخاب سرویس برای فرزندشان، می‌توانند آدرس منزل و آدرس مدرسه فرزند خود را وارد کنند تا بصورت آنلاین هزینه سرویس مدرسه را برای آنها محاسبه کند.

دوستی اضافه کرد: در روش دوم والدین می‌توانند به مدرسه فرزند خود مراجعه کنند و در آنجا لیست پیمانکارانی که سرویس مدرسه ارائه می‌دهند را بگیرند.

روش سوم نیز از طریق برنامه شاد است که مدارس اطلاعات مربوط به سرویس مدرسه را در آنجا بارگذاری می‌کنند.

وی یادآورشد: برای والدینی که سال گذشته برای فرزندانشان سرویس مدرسه گرفته‌اند، آدرس سامانه سپند را پیامک خواهیم کرد.

رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شهری شهرداری کرمانشاه با تاکید براینکه والدینی که قصد گرفتن سرویس مدرسه برای فرزندانشان را دارند باید تا ۲۵ شهریور اقدام کنند، گفت: در مدارس دخترانه اولویت با رانندگان سرویس خانم است.