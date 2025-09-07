صدیقه دریایی، ووشوکار مازندرانی، با پیروزی در دیدار فینال رقابت‌های قهرمانی جهان در برزیل، موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در ادامه رقابت‌های ووشوی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در برزیل، صدیقه دریایی، ووشوکار شایسته مازندرانی، با پیروزی در دیدار فینال مقابل حریف ترکیه‌ای موفق شد عنوان قهرمانی جهان را در وزن ۶۵ کیلوگرم کسب کند.

دریایی پیش از این با شکست رقبای خود از تونس، ایتالیا و مکزیک، به دیدار پایانی راه یافته بود. در فینال نیز به مصاف سوده‌ناز گولی ترکیه ای رفت و با نمایش قدرت، سرعت و تکنیک بالا، توانست حریف خود را مغلوب کرده و مدال طلای این رقابت‌ها را به گردن بیاویزد.