مسابقات هندبال ساحلی پسران قهرمانی کشور (انتخابی تیم ملی) به میزبانی مازندران و اصفهان آغاز شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته مسابقات فدراسیون هندبال اعلام کرد: مسابقات هندبال ساحلی پسران قهرمانی کشور (انتخابی تیم ملی) در رده سنی زیر ۱۷ سال به میزبانی نوشهر در استان مازندران و در اصفهان آغاز شد.

براین اساس کمیته مسابقات و داوری این فدراسیون اسامی داوران و ناظران این مسابقات را اعلام کرد.

حسین رونق (نماینده فدراسیون)، سیف الله حیدرپور (سرپرست فنی)، مهدی قالب تراش و فتح الله یاوری (ناظران داوری)، شهاب شریعت - حسین جلیلی، سلیمان پایدار - جواد کیانی و عباس خلیلی - قاسم شکری کوبل‌های داوری هستند که در مسابقات مازندران حضور دارند.

همچنین اکبر خاکپور (نماینده فدراسیون)، مصطفی باباملکی (سرپرست فنی)، محمد علی قاسمی ناظر داوری)، سینا سلحشور - سالار سلحشور، مقداد احمدی‌زاده - سجاد احمدی‌زاده و مجید فراهانی - رضا صحاف کاشانی (داوران) در مسابقات اصفهان مسئولیت نظارت و داوری را بر عهده دارند.