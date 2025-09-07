به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ آغاز گرفت جزئی این رخداد ساعت ۱۹:۵۶ دقیقه و پایان گرفت جزئی مرحله دوم در ساعت ۲۳:۲۶ دقیقه است.

در ماه‌گرفتگی پیش‌رو، ماه حدود یک ساعت و ۱۵ دقیقه به‌طور کامل در سایه زمین قرار می‌گیرد و مردم ایران از ساعت ۲۰ تا حدود ۲۳:۳۰ می‌توانند این پدیده را مشاهده کنند.

پدیده ماه خونین چیست؟

ماه خونین، نمایشی کیهانی است که در آن، زمین میان خورشید و ماه قرار می‌گیرد. در این لحظه‌ی تماشایی، ماه نه تنها ناپدید نمی‌شود، بلکه ردایی سرخ و مسی به تن می‌کند! دلیل این دگرگونی شگفت‌انگیز، عبور نور خورشید از جو زمین است؛ تنها پرتو‌های سرخ‌رنگ، که از فیلترِ جوّ زمین گذشته‌اند، به سطح ماه می‌رسند و سایه‌ی زمین، رنگی از مس و خون بر چهره‌ی ماه می‌پاشد.

راهنمای معنوی و مراقبتی در شب ماه خونین

در شب یکی از پرقدرت‌ترین و عمیق‌ترین ماه‌گرفتگی‌های سال، که قرص ماه در حضیض مداری‌اش قرار گرفته و سراسر در تاریکی و سرخی فرو می‌رود، تنها تماشای این پدیده کافی نیست؛ این لحظات، فرصتی طلایی برای اتصال با خالق هستی، پاکسازی انرژی‌ها، و بازتنظیم روح و جسم است.

خواندن نماز آیات در هنگام کسوف و خسوف واجب است

دعا، ذکر و نیایش را فراموش نکنید

در این ساعات نورانی که آسمان در حال دگرگونی است، گفتن اذکار از جمله:

«اللهم صل علی محمد و آل محمد»

«لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم»‌

می‌تواند تاثیرات عمیقی در روح، قلب و حتی انرژی اطراف شما داشته باشد.

شکرگزاری از خداوند متعال بابت نعمت‌های بی‌شمار نیز در‌های رزق و آرامش را بر شما می‌گشاید.

این لحظات، بهترین زمان برای اتصال قلبی به منبع لایزال الهی است.

در هنگام پدیده ماه گرفتگی چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

پرهیز از خوردن، نوشیدن و خوابیدن

در طول زمان ماه‌گرفتگی (حدود ۳ ساعت)، توصیه شده که از غذا خوردن، نوشیدن و حتی خوابیدن خودداری شود، این کار نه‌تنها از نظر متافیزیکی مفید است، بلکه به تمرکز انرژی بدن بر تطهیر و بازسازی کمک می‌کند.

دود کردن اسپند، کندر و نمک سنتی

این مواد با خاصیت پاک‌کنندگی انرژی‌های منفی، کمک می‌کنند تا فضای خانه‌تان از هرگونه ارتعاش منفی پاک شود. بهتر است این کار را پیش از شروع ماه‌گرفتگی انجام دهید.

از میدان‌های مغناطیسی و وسایل الکترونیکی دوری کنید

در این مدت، پرهیز از استفاده از موبایل، وای‌فای، تلویزیون و سایر دستگاه‌ها توصیه می‌شود.

بدن در چنین حالاتی بسیار حساس است و میدان‌های الکترومغناطیسی ممکن است توازن انرژی آن را بر هم بزنند.

از خانه خارج نشوید؛ در محیطی آرام بمانید

ماه‌گرفتگی انرژی زیادی آزاد می‌کند که ممکن است برای برخی افراد سنگین یا مخرب باشد.

بهتر است در خانه بمانید، در محیطی امن و آرام، تا این تغییرات انرژی به نرمی از شما عبور کند.

از نگاه مستقیم به ماه‌گرفتگی پرهیز کنید

تماشای مستقیم ماه‌گرفتگی (به‌ویژه هنگام گرفت کامل) برای افراد حساس توصیه نمی‌شود.

اگر علاقه‌مند به مشاهده آن هستید، پیشنهاد می‌شود فیلم یا پخش زنده آن را ببینید.

افراد با بیماری‌های خاص نیز از مشاهده پرهیز کنند

ماه‌گرفتگی انرژی‌های سنگینی دارد که ممکن است برای بدن‌های ضعیف یا درگیر بیماری‌های مزمن، مناسب نباشد.